Daige (DAIGE) Informacije o cijeni (USD)

Promjena cijene (1H) +2.30% Promjena cijene (1D) +1.55% Promjena cijene (7D) +1.42%

Daige (DAIGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAIGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAIGE je $ 0.03381155, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAIGE se promijenio za +2.30% u posljednjih sat vremena, +1.55% u posljednjih 24 sata i +1.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Daige (DAIGE)

Tržišna kapitalizacija $ 140.30K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 140.30K Količina u optjecaju 999.88M Ukupna količina 999,877,001.724964

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daige je $ 140.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAIGE je 999.88M, s ukupnom količinom od 999877001.724964. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 140.30K.