CryptoZoon (ZOON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CryptoZoon (ZOON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CryptoZoon (ZOON) Informacije CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way. Službena web stranica: https://cryptozoon.io/

CryptoZoon (ZOON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CryptoZoon (ZOON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 678.15K Ukupna količina: $ 995.87M Količina u optjecaju: $ 816.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 826.99K Povijesni maksimum: $ 0.089014 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00082925

CryptoZoon (ZOON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CryptoZoon (ZOON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZOON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZOON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZOON tokena, istražite ZOON cijenu tokena uživo!

ZOON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZOON? Naša ZOON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

