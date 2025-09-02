CryptoZoon (ZOON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00103234 $ 0.00103234 $ 0.00103234 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00103234$ 0.00103234 $ 0.00103234 Najviša cijena ikada $ 0.089014$ 0.089014 $ 0.089014 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) -11.44% Promjena cijene (7D) -9.78% Promjena cijene (7D) -9.78%

CryptoZoon (ZOON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00103234, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZOON je $ 0.089014, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZOON se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -11.44% u posljednjih 24 sata i -9.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoZoon (ZOON)

Tržišna kapitalizacija $ 746.25K$ 746.25K $ 746.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 910.04K$ 910.04K $ 910.04K Količina u optjecaju 816.64M 816.64M 816.64M Ukupna količina 995,870,194.4562505 995,870,194.4562505 995,870,194.4562505

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoZoon je $ 746.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZOON je 816.64M, s ukupnom količinom od 995870194.4562505. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 910.04K.