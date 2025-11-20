CryptoLoots Cijena danas

Trenutačna cijena CryptoLoots (CLOOTS) danas je --, s promjenom od 5.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLOOTS u USD je -- po CLOOTS.

CryptoLoots trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 96,758, s količinom u optjecaju od 985.20M CLOOTS. Tijekom posljednja 24 sata, CLOOTS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00211204, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CLOOTS se kretao +0.10% u posljednjem satu i -5.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CryptoLoots (CLOOTS)

Tržišna kapitalizacija $ 96.76K$ 96.76K $ 96.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.76K$ 96.76K $ 96.76K Količina u optjecaju 985.20M 985.20M 985.20M Ukupna količina 985,195,279.808706 985,195,279.808706 985,195,279.808706

