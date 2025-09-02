Cryfi (CRYFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.15% Promjena cijene (1D) +1.46% Promjena cijene (7D) -11.46% Promjena cijene (7D) -11.46%

Cryfi (CRYFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRYFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRYFI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRYFI se promijenio za -2.15% u posljednjih sat vremena, +1.46% u posljednjih 24 sata i -11.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cryfi (CRYFI)

Tržišna kapitalizacija $ 55.29K$ 55.29K $ 55.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.29K$ 55.29K $ 55.29K Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,904,184.455144 999,904,184.455144 999,904,184.455144

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryfi je $ 55.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRYFI je 999.90M, s ukupnom količinom od 999904184.455144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.29K.