Cryfi (CRYFI) Informacije What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.

Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.

Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.

Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we're building the first social layer for verified trading. Službena web stranica: https://cryfi.app/ Bijela knjiga: https://cryfi.gitbook.io/cryfi

Cryfi (CRYFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cryfi (CRYFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.46K $ 52.46K $ 52.46K Ukupna količina: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Količina u optjecaju: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.46K $ 52.46K $ 52.46K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Cryfi (CRYFI)

Cryfi (CRYFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cryfi (CRYFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRYFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRYFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRYFI tokena, istražite CRYFI cijenu tokena uživo!

