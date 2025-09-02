CrossWallet (CWT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00123408 24-satna najniža cijena $ 0.00125982 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.417173 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.36% Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) +0.15%

CrossWallet (CWT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00125304. Tijekom protekla 24 sata, CWTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00123408 i najviše cijene $ 0.00125982, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CWT je $ 0.417173, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CWT se promijenio za +1.36% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CrossWallet (CWT)

Tržišna kapitalizacija $ 155.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.57K Količina u optjecaju 125.00M Ukupna količina 125,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CrossWallet je $ 155.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CWT je 125.00M, s ukupnom količinom od 125000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.57K.