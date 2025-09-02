CRONUS (CRONUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00148746$ 0.00148746 $ 0.00148746 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.08% Promjena cijene (1D) -6.52% Promjena cijene (7D) +215.30% Promjena cijene (7D) +215.30%

CRONUS (CRONUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRONUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRONUS je $ 0.00148746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRONUS se promijenio za -3.08% u posljednjih sat vremena, -6.52% u posljednjih 24 sata i +215.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CRONUS (CRONUS)

Tržišna kapitalizacija $ 889.40K$ 889.40K $ 889.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 889.40K$ 889.40K $ 889.40K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRONUS je $ 889.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRONUS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 889.40K.