CRONUS (CRONUS) Informacije Cronus Agent is a user-friendly Telegram bot for trading tokens on the Cronos blockchain. It enables users to perform various trades, such as instant buys, sells, limit orders, and automated dollar-cost averaging, primarily through the VVS Finance platform. The project prioritizes secure wallet management and offers a unique benefit where fees generated from bot usage are distributed to $CRONUS token holders, aiming to provide a comprehensive and rewarding trading experience directly within Telegram. Službena web stranica: https://cronusomnis.ai Bijela knjiga: https://cronusomnis.ai/docs Kupi CRONUS odmah!

CRONUS (CRONUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CRONUS (CRONUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 980.54K $ 980.54K $ 980.54K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 980.54K $ 980.54K $ 980.54K Povijesni maksimum: $ 0.00148746 $ 0.00148746 $ 0.00148746 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00098054 $ 0.00098054 $ 0.00098054 Saznajte više o cijeni CRONUS (CRONUS)

CRONUS (CRONUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CRONUS (CRONUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRONUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRONUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRONUS tokena, istražite CRONUS cijenu tokena uživo!

