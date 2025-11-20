Cosmo Cijena danas

Trenutačna cijena Cosmo (COSMO) danas je $ 0.00003208, s promjenom od 4.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COSMO u USD je $ 0.00003208 po COSMO.

Cosmo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,036, s količinom u optjecaju od 905.20M COSMO. Tijekom posljednja 24 sata, COSMO trgovao je između $ 0.00003188 (niska) i $ 0.00003411 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00089054, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003188.

U kratkoročnim performansama, COSMO se kretao -- u posljednjem satu i -19.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cosmo (COSMO)

Tržišna kapitalizacija $ 29.04K$ 29.04K $ 29.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.04K$ 29.04K $ 29.04K Količina u optjecaju 905.20M 905.20M 905.20M Ukupna količina 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cosmo je $ 29.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COSMO je 905.20M, s ukupnom količinom od 905204147.8626863. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.04K.