Tranchess (CHESS) Informacije Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Službena web stranica: https://tranchess.com/ Bijela knjiga: https://docs.tranchess.com/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6

Tranchess (CHESS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tranchess (CHESS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.31M $ 14.31M $ 14.31M Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.01M $ 21.01M $ 21.01M Povijesni maksimum: $ 8 $ 8 $ 8 Povijesni minimum: $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 Trenutna cijena: $ 0.07004 $ 0.07004 $ 0.07004 Saznajte više o cijeni Tranchess (CHESS)

Tranchess (CHESS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tranchess (CHESS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHESS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHESS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHESS tokena, istražite CHESS cijenu tokena uživo!

Tranchess (CHESS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CHESS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CHESS povijest cijena odmah!

CHESS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHESS? Naša CHESS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHESS predviđanje cijene tokena odmah!

