Cortex (CX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01920573 24-satna najviša cijena $ 0.02005932 Najviša cijena ikada $ 0.085724 Najniža cijena $ 0.00920684 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.86% Promjena cijene (7D) -14.73%

Cortex (CX) cijena u stvarnom vremenu je $0.02003478. Tijekom protekla 24 sata, CXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01920573 i najviše cijene $ 0.02005932, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CX je $ 0.085724, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00920684.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.86% u posljednjih 24 sata i -14.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cortex (CX)

Tržišna kapitalizacija $ 24.24M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.99M Količina u optjecaju 1.21B Ukupna količina 1,646,590,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cortex je $ 24.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CX je 1.21B, s ukupnom količinom od 1646590000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.99M.