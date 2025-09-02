Cortensor (COR) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00207863 24-satna najviša cijena $ 0.00939273 Najviša cijena ikada $ 0.02534804 Najniža cijena $ 0.0012344 Promjena cijene (1H) +0.35% Promjena cijene (1D) -0.45% Promjena cijene (7D) -5.43%

Cortensor (COR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00932387. Tijekom protekla 24 sata, CORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00207863 i najviše cijene $ 0.00939273, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COR je $ 0.02534804, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0012344.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COR se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, -0.45% u posljednjih 24 sata i -5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cortensor (COR)

Tržišna kapitalizacija $ 4.70M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.31M Količina u optjecaju 505.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cortensor je $ 4.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COR je 505.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.31M.