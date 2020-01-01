Cortensor (COR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cortensor (COR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cortensor (COR) Informacije Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers. Službena web stranica: https://www.cortensor.network Bijela knjiga: https://docs.cortensor.network/ Kupi COR odmah!

Cortensor (COR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cortensor (COR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 505.00M $ 505.00M $ 505.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M Povijesni maksimum: $ 0.02534804 $ 0.02534804 $ 0.02534804 Povijesni minimum: $ 0.0012344 $ 0.0012344 $ 0.0012344 Trenutna cijena: $ 0.00967696 $ 0.00967696 $ 0.00967696 Saznajte više o cijeni Cortensor (COR)

Cortensor (COR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cortensor (COR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COR tokena, istražite COR cijenu tokena uživo!

COR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COR? Naša COR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!