Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj COR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja COR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
