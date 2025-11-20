Convergence Cijena danas

Trenutačna cijena Convergence (CONV) danas je --, s promjenom od 2.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CONV u USD je -- po CONV.

Convergence trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,943.93, s količinom u optjecaju od 3.93B CONV. Tijekom posljednja 24 sata, CONV trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.251715, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CONV se kretao -0.39% u posljednjem satu i -10.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Convergence (CONV)

Tržišna kapitalizacija $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.39K$ 30.39K $ 30.39K Količina u optjecaju 3.93B 3.93B 3.93B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Convergence je $ 11.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONV je 3.93B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.39K.