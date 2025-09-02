Colend (CLND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.059963 $ 0.059963 $ 0.059963 24-satna najniža cijena $ 0.062699 $ 0.062699 $ 0.062699 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.059963$ 0.059963 $ 0.059963 24-satna najviša cijena $ 0.062699$ 0.062699 $ 0.062699 Najviša cijena ikada $ 0.334305$ 0.334305 $ 0.334305 Najniža cijena $ 0.050523$ 0.050523 $ 0.050523 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -2.74% Promjena cijene (7D) -7.25% Promjena cijene (7D) -7.25%

Colend (CLND) cijena u stvarnom vremenu je $0.060921. Tijekom protekla 24 sata, CLNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.059963 i najviše cijene $ 0.062699, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLND je $ 0.334305, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.050523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLND se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -2.74% u posljednjih 24 sata i -7.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Colend (CLND)

Tržišna kapitalizacija $ 223.97K$ 223.97K $ 223.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.09M$ 6.09M $ 6.09M Količina u optjecaju 3.68M 3.68M 3.68M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Colend je $ 223.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLND je 3.68M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.09M.