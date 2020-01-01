Colend (CLND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Colend (CLND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Colend (CLND) Informacije Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution. Službena web stranica: https://www.colend.xyz/

Colend (CLND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Colend (CLND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 237.43K $ 237.43K $ 237.43K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M Povijesni maksimum: $ 0.334305 $ 0.334305 $ 0.334305 Povijesni minimum: $ 0.050523 $ 0.050523 $ 0.050523 Trenutna cijena: $ 0.064584 $ 0.064584 $ 0.064584 Saznajte više o cijeni Colend (CLND)

Colend (CLND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Colend (CLND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLND tokena, istražite CLND cijenu tokena uživo!

