Coded Logotip

Coded Cijena (CODED)

Neuvršten

1 CODED u USD cijena uživo:

--
----
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Coded (CODED)
Coded (CODED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

+1.31%

+5.24%

+5.24%

Coded (CODED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CODEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODED je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODED se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i +5.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coded (CODED)

$ 30.82K
$ 30.82K$ 30.82K

--
----

$ 30.82K
$ 30.82K$ 30.82K

997.91M
997.91M 997.91M

997,911,914.809416
997,911,914.809416 997,911,914.809416

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coded je $ 30.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODED je 997.91M, s ukupnom količinom od 997911914.809416. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.82K.

Coded (CODED) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coded u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coded u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coded u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coded u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.31%
30 dana$ 0+9.47%
60 dana$ 0+4.74%
90 dana$ 0--

Što je Coded (CODED)

Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Coded (CODED)

Službena web-stranica

Coded Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coded (CODED) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coded (CODED) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coded.

Provjerite Coded predviđanje cijene sada!

CODED u lokalnim valutama

Coded (CODED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coded (CODED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CODED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coded (CODED)

Koliko Coded (CODED) vrijedi danas?
Cijena CODED uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CODED u USD?
Trenutačna cijena CODED u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coded?
Tržišna kapitalizacija za CODED je $ 30.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CODED?
Količina u optjecaju za CODED je 997.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CODED?
CODED je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CODED?
CODED je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CODED?
24-satni obujam trgovanja za CODED je -- USD.
Hoće li CODED još narasti ove godine?
CODED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CODED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.