Cod3x Cijena danas

Trenutačna cijena Cod3x (CDX) danas je $ 0.054788, s promjenom od 1.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CDX u USD je $ 0.054788 po CDX.

Cod3x trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,680,276, s količinom u optjecaju od 49.01M CDX. Tijekom posljednja 24 sata, CDX trgovao je između $ 0.052067 (niska) i $ 0.056568 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.251359, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01749092.

U kratkoročnim performansama, CDX se kretao +0.45% u posljednjem satu i -17.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cod3x (CDX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Količina u optjecaju 49.01M 49.01M 49.01M Ukupna količina 49,010,454.95581675 49,010,454.95581675 49,010,454.95581675

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cod3x je $ 2.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDX je 49.01M, s ukupnom količinom od 49010454.95581675. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.