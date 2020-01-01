CHEEKS (CHEEKS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CHEEKS (CHEEKS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CHEEKS (CHEEKS) Informacije Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets. Službena web stranica: https://cheeksonsolana.com/ Kupi CHEEKS odmah!

CHEEKS (CHEEKS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CHEEKS (CHEEKS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.56K $ 25.56K $ 25.56K Ukupna količina: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M Količina u optjecaju: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.56K $ 25.56K $ 25.56K Povijesni maksimum: $ 0.01631627 $ 0.01631627 $ 0.01631627 Povijesni minimum: $ 0.0000179 $ 0.0000179 $ 0.0000179 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni CHEEKS (CHEEKS)

CHEEKS (CHEEKS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CHEEKS (CHEEKS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHEEKS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHEEKS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHEEKS tokena, istražite CHEEKS cijenu tokena uživo!

CHEEKS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHEEKS? Naša CHEEKS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHEEKS predviđanje cijene tokena odmah!

