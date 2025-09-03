CHEEKS (CHEEKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01631627$ 0.01631627 $ 0.01631627 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +1.80% Promjena cijene (7D) +0.77% Promjena cijene (7D) +0.77%

CHEEKS (CHEEKS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHEEKStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEEKS je $ 0.01631627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEEKS se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHEEKS (CHEEKS)

Tržišna kapitalizacija $ 25.61K$ 25.61K $ 25.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.61K$ 25.61K $ 25.61K Količina u optjecaju 949.84M 949.84M 949.84M Ukupna količina 949,841,789.0 949,841,789.0 949,841,789.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHEEKS je $ 25.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHEEKS je 949.84M, s ukupnom količinom od 949841789.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.61K.