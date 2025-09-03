Više o CHEEKS

CHEEKS Logotip

CHEEKS Cijena (CHEEKS)

Neuvršten

1 CHEEKS u USD cijena uživo:

--
----
+2.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CHEEKS (CHEEKS)
CHEEKS (CHEEKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01631627
$ 0.01631627$ 0.01631627

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

+1.80%

+0.77%

+0.77%

CHEEKS (CHEEKS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHEEKStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEEKS je $ 0.01631627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEEKS se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHEEKS (CHEEKS)

$ 25.61K
$ 25.61K$ 25.61K

--
----

$ 25.61K
$ 25.61K$ 25.61K

949.84M
949.84M 949.84M

949,841,789.0
949,841,789.0 949,841,789.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHEEKS je $ 25.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHEEKS je 949.84M, s ukupnom količinom od 949841789.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.61K.

CHEEKS (CHEEKS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CHEEKS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CHEEKS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CHEEKS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CHEEKS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.80%
30 dana$ 0+27.01%
60 dana$ 0+42.15%
90 dana$ 0--

Što je CHEEKS (CHEEKS)

Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs CHEEKS (CHEEKS)

Službena web-stranica

CHEEKS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CHEEKS (CHEEKS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CHEEKS (CHEEKS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CHEEKS.

Provjerite CHEEKS predviđanje cijene sada!

CHEEKS u lokalnim valutama

CHEEKS (CHEEKS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CHEEKS (CHEEKS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHEEKS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CHEEKS (CHEEKS)

Koliko CHEEKS (CHEEKS) vrijedi danas?
Cijena CHEEKS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHEEKS u USD?
Trenutačna cijena CHEEKS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CHEEKS?
Tržišna kapitalizacija za CHEEKS je $ 25.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHEEKS?
Količina u optjecaju za CHEEKS je 949.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHEEKS?
CHEEKS je postigao ATH cijenu od 0.01631627 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHEEKS?
CHEEKS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHEEKS?
24-satni obujam trgovanja za CHEEKS je -- USD.
Hoće li CHEEKS još narasti ove godine?
CHEEKS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHEEKS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.