CheckDot Cijena danas

Trenutačna cijena CheckDot (CDT) danas je $ 0.04199948, s promjenom od 3.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CDT u USD je $ 0.04199948 po CDT.

CheckDot trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 310,378, s količinom u optjecaju od 7.39M CDT. Tijekom posljednja 24 sata, CDT trgovao je između $ 0.04055077 (niska) i $ 0.04360009 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.33, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00930431.

U kratkoročnim performansama, CDT se kretao -0.30% u posljednjem satu i -21.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CheckDot (CDT)

Tržišna kapitalizacija $ 310.38K$ 310.38K $ 310.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 419.96K$ 419.96K $ 419.96K Količina u optjecaju 7.39M 7.39M 7.39M Ukupna količina 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CheckDot je $ 310.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDT je 7.39M, s ukupnom količinom od 9999250.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 419.96K.