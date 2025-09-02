Više o CHATOSHI

ChAtoshI Cijena (CHATOSHI)

Neuvršten

1 CHATOSHI u USD cijena uživo:

$0.00204119
$0.00204119$0.00204119
+1.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena ChAtoshI (CHATOSHI)
ChAtoshI (CHATOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00196417
$ 0.00196417$ 0.00196417
24-satna najniža cijena
$ 0.00204736
$ 0.00204736$ 0.00204736
24-satna najviša cijena

$ 0.00196417
$ 0.00196417$ 0.00196417

$ 0.00204736
$ 0.00204736$ 0.00204736

$ 0.00788568
$ 0.00788568$ 0.00788568

$ 0.00148505
$ 0.00148505$ 0.00148505

+0.16%

+1.52%

+1.72%

+1.72%

ChAtoshI (CHATOSHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00204119. Tijekom protekla 24 sata, CHATOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00196417 i najviše cijene $ 0.00204736, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHATOSHI je $ 0.00788568, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00148505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHATOSHI se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +1.52% u posljednjih 24 sata i +1.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChAtoshI (CHATOSHI)

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

999.00M
999.00M 999.00M

998,998,796.723354
998,998,796.723354 998,998,796.723354

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChAtoshI je $ 2.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHATOSHI je 999.00M, s ukupnom količinom od 998998796.723354. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.04M.

ChAtoshI (CHATOSHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ChAtoshI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ChAtoshI u USD iznosila je $ +0.0002178153.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ChAtoshI u USD iznosila je $ +0.0003102496.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ChAtoshI u USD iznosila je $ -0.000490393267122573.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.52%
30 dana$ +0.0002178153+10.67%
60 dana$ +0.0003102496+15.20%
90 dana$ -0.000490393267122573-19.37%

Što je ChAtoshI (CHATOSHI)

What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem.  Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ChAtoshI (CHATOSHI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

ChAtoshI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ChAtoshI (CHATOSHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ChAtoshI (CHATOSHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ChAtoshI.

Provjerite ChAtoshI predviđanje cijene sada!

CHATOSHI u lokalnim valutama

ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ChAtoshI (CHATOSHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHATOSHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ChAtoshI (CHATOSHI)

Koliko ChAtoshI (CHATOSHI) vrijedi danas?
Cijena CHATOSHI uživo u USD je 0.00204119 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHATOSHI u USD?
Trenutačna cijena CHATOSHI u USD je $ 0.00204119. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ChAtoshI?
Tržišna kapitalizacija za CHATOSHI je $ 2.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHATOSHI?
Količina u optjecaju za CHATOSHI je 999.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHATOSHI?
CHATOSHI je postigao ATH cijenu od 0.00788568 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHATOSHI?
CHATOSHI je vidio ATL cijenu od 0.00148505 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHATOSHI?
24-satni obujam trgovanja za CHATOSHI je -- USD.
Hoće li CHATOSHI još narasti ove godine?
CHATOSHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHATOSHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
