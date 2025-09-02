ChAtoshI (CHATOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00196417 $ 0.00196417 $ 0.00196417 24-satna najniža cijena $ 0.00204736 $ 0.00204736 $ 0.00204736 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00196417$ 0.00196417 $ 0.00196417 24-satna najviša cijena $ 0.00204736$ 0.00204736 $ 0.00204736 Najviša cijena ikada $ 0.00788568$ 0.00788568 $ 0.00788568 Najniža cijena $ 0.00148505$ 0.00148505 $ 0.00148505 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) +1.52% Promjena cijene (7D) +1.72% Promjena cijene (7D) +1.72%

ChAtoshI (CHATOSHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00204119. Tijekom protekla 24 sata, CHATOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00196417 i najviše cijene $ 0.00204736, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHATOSHI je $ 0.00788568, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00148505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHATOSHI se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +1.52% u posljednjih 24 sata i +1.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChAtoshI (CHATOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Količina u optjecaju 999.00M 999.00M 999.00M Ukupna količina 998,998,796.723354 998,998,796.723354 998,998,796.723354

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChAtoshI je $ 2.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHATOSHI je 999.00M, s ukupnom količinom od 998998796.723354. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.04M.