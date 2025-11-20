Ceylon Cijena danas

Trenutačna cijena Ceylon (RS) danas je $ 0.00000103, s promjenom od 6.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RS u USD je $ 0.00000103 po RS.

Ceylon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,106,991, s količinom u optjecaju od 4.00T RS. Tijekom posljednja 24 sata, RS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00000111 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0000061, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RS se kretao +5.30% u posljednjem satu i -5.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ceylon (RS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Količina u optjecaju 4.00T 4.00T 4.00T Ukupna količina 3,999,889,767,080.145 3,999,889,767,080.145 3,999,889,767,080.145

