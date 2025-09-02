Centaur (CNTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02709056$ 0.02709056 $ 0.02709056 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.84% Promjena cijene (1D) +3.49% Promjena cijene (7D) +13.76% Promjena cijene (7D) +13.76%

Centaur (CNTR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CNTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNTR je $ 0.02709056, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNTR se promijenio za -1.84% u posljednjih sat vremena, +3.49% u posljednjih 24 sata i +13.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Centaur (CNTR)

Tržišna kapitalizacija $ 49.13K$ 49.13K $ 49.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 161.74K$ 161.74K $ 161.74K Količina u optjecaju 1.82B 1.82B 1.82B Ukupna količina 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Centaur je $ 49.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNTR je 1.82B, s ukupnom količinom od 6000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 161.74K.