24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.74%

CatBread (CB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 6.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.50K Količina u optjecaju 999.26M Ukupna količina 999,255,079.409

Trenutačna tržišna kapitalizacija CatBread je $ 6.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CB je 999.26M, s ukupnom količinom od 999255079.409. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.50K.