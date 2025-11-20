Capybara Cijena danas

Trenutačna cijena Capybara (CAPY) danas je --, s promjenom od 3.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAPY u USD je -- po CAPY.

Capybara trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 275,141, s količinom u optjecaju od 999.93B CAPY. Tijekom posljednja 24 sata, CAPY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CAPY se kretao +0.18% u posljednjem satu i +4.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Capybara (CAPY)

Tržišna kapitalizacija $ 275.14K$ 275.14K $ 275.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 275.14K$ 275.14K $ 275.14K Količina u optjecaju 999.93B 999.93B 999.93B Ukupna količina 999,929,258,175.0854 999,929,258,175.0854 999,929,258,175.0854

Trenutačna tržišna kapitalizacija Capybara je $ 275.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPY je 999.93B, s ukupnom količinom od 999929258175.0854. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 275.14K.