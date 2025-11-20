CAPY Cijena danas

Trenutačna cijena CAPY (CAPY) danas je --, s promjenom od 0.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAPY u USD je -- po CAPY.

CAPY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,718.06, s količinom u optjecaju od 1.00B CAPY. Tijekom posljednja 24 sata, CAPY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00165284, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CAPY se kretao -- u posljednjem satu i -14.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CAPY (CAPY)

Tržišna kapitalizacija $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CAPY je $ 9.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.72K.