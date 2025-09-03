Built Different (BUILT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00539371 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.00% Promjena cijene (1D) +3.86% Promjena cijene (7D) -13.00%

Built Different (BUILT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUILTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUILT je $ 0.00539371, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUILT se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +3.86% u posljednjih 24 sata i -13.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Built Different (BUILT)

Tržišna kapitalizacija $ 28.75K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.75K Količina u optjecaju 998.28M Ukupna količina 998,275,561.263595

Trenutačna tržišna kapitalizacija Built Different je $ 28.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUILT je 998.28M, s ukupnom količinom od 998275561.263595. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.75K.