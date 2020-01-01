BUBU (BUBU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BUBU (BUBU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BUBU (BUBU) Informacije Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy. Službena web stranica: https://www.basedbubu.life/ Kupi BUBU odmah!

BUBU (BUBU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BUBU (BUBU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 382.59K $ 382.59K $ 382.59K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 382.59K $ 382.59K $ 382.59K Povijesni maksimum: $ 0.00455941 $ 0.00455941 $ 0.00455941 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00038259 $ 0.00038259 $ 0.00038259 Saznajte više o cijeni BUBU (BUBU)

BUBU (BUBU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BUBU (BUBU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUBU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUBU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUBU tokena, istražite BUBU cijenu tokena uživo!

BUBU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUBU? Naša BUBU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BUBU predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!