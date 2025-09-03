Brooder (BROOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00418949$ 0.00418949 $ 0.00418949 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.03% Promjena cijene (7D) +6.03%

Brooder (BROOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BROODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROOD je $ 0.00418949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brooder (BROOD)

Tržišna kapitalizacija $ 14.85K$ 14.85K $ 14.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Količina u optjecaju 921.07M 921.07M 921.07M Ukupna količina 999,002,362.512678 999,002,362.512678 999,002,362.512678

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brooder je $ 14.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BROOD je 921.07M, s ukupnom količinom od 999002362.512678. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.11K.