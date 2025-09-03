Više o BROOD

Brooder Logotip

Brooder Cijena (BROOD)

Neuvršten

1 BROOD u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Brooder (BROOD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:18:02 (UTC+8)

Brooder (BROOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00418949
$ 0.00418949$ 0.00418949

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.03%

+6.03%

Brooder (BROOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BROODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROOD je $ 0.00418949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brooder (BROOD)

$ 14.85K
$ 14.85K$ 14.85K

--
----

$ 16.11K
$ 16.11K$ 16.11K

921.07M
921.07M 921.07M

999,002,362.512678
999,002,362.512678 999,002,362.512678

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brooder je $ 14.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BROOD je 921.07M, s ukupnom količinom od 999002362.512678. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.11K.

Brooder (BROOD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Brooder u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Brooder u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Brooder u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Brooder u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+10.58%
60 dana$ 0+38.03%
90 dana$ 0--

Što je Brooder (BROOD)

Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Brooder Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Brooder (BROOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Brooder (BROOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Brooder.

Provjerite Brooder predviđanje cijene sada!

BROOD u lokalnim valutama

Brooder (BROOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Brooder (BROOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BROOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Brooder (BROOD)

Koliko Brooder (BROOD) vrijedi danas?
Cijena BROOD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BROOD u USD?
Trenutačna cijena BROOD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Brooder?
Tržišna kapitalizacija za BROOD je $ 14.85K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BROOD?
Količina u optjecaju za BROOD je 921.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BROOD?
BROOD je postigao ATH cijenu od 0.00418949 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BROOD?
BROOD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BROOD?
24-satni obujam trgovanja za BROOD je -- USD.
Hoće li BROOD još narasti ove godine?
BROOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BROOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:18:02 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.