brainrot (ROT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0121072$ 0.0121072 $ 0.0121072 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.80% Promjena cijene (1D) -0.66% Promjena cijene (7D) -14.16% Promjena cijene (7D) -14.16%

brainrot (ROT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROT je $ 0.0121072, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROT se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, -0.66% u posljednjih 24 sata i -14.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu brainrot (ROT)

Tržišna kapitalizacija $ 252.02K$ 252.02K $ 252.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 252.02K$ 252.02K $ 252.02K Količina u optjecaju 999.31M 999.31M 999.31M Ukupna količina 999,307,293.806452 999,307,293.806452 999,307,293.806452

Trenutačna tržišna kapitalizacija brainrot je $ 252.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROT je 999.31M, s ukupnom količinom od 999307293.806452. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.02K.