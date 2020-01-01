Boshi (BOSHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Boshi (BOSHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Boshi (BOSHI) Informacije Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value. Službena web stranica: https://www.boshibase.com/

Boshi (BOSHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Boshi (BOSHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Tržišna kapitalizacija: $ 77.94K Ukupna količina: $ 985.00M Količina u optjecaju: $ 985.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 77.94K Povijesni maksimum: $ 0.00640556 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Boshi (BOSHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Boshi (BOSHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOSHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOSHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOSHI tokena, istražite BOSHI cijenu tokena uživo!

