Boshi (BOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00640556$ 0.00640556 $ 0.00640556 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.94% Promjena cijene (1D) -3.49% Promjena cijene (7D) -13.84% Promjena cijene (7D) -13.84%

Boshi (BOSHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOSHI je $ 0.00640556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOSHI se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -3.49% u posljednjih 24 sata i -13.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boshi (BOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K Količina u optjecaju 985.00M 985.00M 985.00M Ukupna količina 984,998,976.83 984,998,976.83 984,998,976.83

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boshi je $ 78.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOSHI je 985.00M, s ukupnom količinom od 984998976.83. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.56K.