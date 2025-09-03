boris (BORIS) Informacije o cijeni (USD)

Promjena cijene (1H) -6.44% Promjena cijene (1D) -6.88% Promjena cijene (7D) -59.17%

boris (BORIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BORIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORIS je $ 0.00108161, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORIS se promijenio za -6.44% u posljednjih sat vremena, -6.88% u posljednjih 24 sata i -59.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu boris (BORIS)

Tržišna kapitalizacija $ 51.82K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.82K Količina u optjecaju 999.95M Ukupna količina 999,950,933.525819

Trenutačna tržišna kapitalizacija boris je $ 51.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORIS je 999.95M, s ukupnom količinom od 999950933.525819. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.82K.