BORED (BORED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02780629$ 0.02780629 $ 0.02780629 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) -1.56% Promjena cijene (7D) -1.56%

BORED (BORED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOREDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORED je $ 0.02780629, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORED se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BORED (BORED)

Tržišna kapitalizacija $ 724.25K$ 724.25K $ 724.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 724.25K$ 724.25K $ 724.25K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BORED je $ 724.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORED je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 724.25K.