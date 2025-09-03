Booty ($BOOTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00003528$ 0.00003528 $ 0.00003528 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +1.39% Promjena cijene (7D) +15.49% Promjena cijene (7D) +15.49%

Booty ($BOOTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BOOTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BOOTY je $ 0.00003528, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BOOTY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.39% u posljednjih 24 sata i +15.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Booty ($BOOTY)

Tržišna kapitalizacija $ 19.47K$ 19.47K $ 19.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.47K$ 19.47K $ 19.47K Količina u optjecaju 69.00B 69.00B 69.00B Ukupna količina 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Booty je $ 19.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BOOTY je 69.00B, s ukupnom količinom od 69000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.47K.