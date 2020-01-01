Booty ($BOOTY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Booty ($BOOTY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Booty ($BOOTY) Informacije $Booty is a token on the Avalanche C-chain. It was founded by two doxxed community builders and artists; Cynthia Steenkamp and OnethirdNerd. The goal is to bring the sexy to crypto, and create a community token as per the guidelines of the Avalanche foundation that promotes sexual expression, body positivity, and celebrates one of the oldest culturally significant aspects of humankind, the booty. Službena web stranica: https://bootytoken.xyz/ Kupi $BOOTY odmah!

Booty ($BOOTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Booty ($BOOTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Ukupna količina: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Količina u optjecaju: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Povijesni maksimum: $ 0.00003528 $ 0.00003528 $ 0.00003528 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Booty ($BOOTY)

Booty ($BOOTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Booty ($BOOTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $BOOTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $BOOTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $BOOTY tokena, istražite $BOOTY cijenu tokena uživo!

$BOOTY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $BOOTY? Naša $BOOTY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $BOOTY predviđanje cijene tokena odmah!

