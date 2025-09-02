Bolt (BOLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04071407$ 0.04071407 $ 0.04071407 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +4.46% Promjena cijene (7D) +74.84% Promjena cijene (7D) +74.84%

Bolt (BOLT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOLT je $ 0.04071407, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOLT se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +4.46% u posljednjih 24 sata i +74.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bolt (BOLT)

Tržišna kapitalizacija $ 458.07K$ 458.07K $ 458.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 458.07K$ 458.07K $ 458.07K Količina u optjecaju 999.00M 999.00M 999.00M Ukupna količina 998,999,999.9999999 998,999,999.9999999 998,999,999.9999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bolt je $ 458.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOLT je 999.00M, s ukupnom količinom od 998999999.9999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 458.07K.