Bolt Logotip

Bolt Cijena (BOLT)

Neuvršten

1 BOLT u USD cijena uživo:

$0.00045853
$0.00045853$0.00045853
+4.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bolt (BOLT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:36:02 (UTC+8)

Bolt (BOLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04071407
$ 0.04071407$ 0.04071407

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+4.46%

+74.84%

+74.84%

Bolt (BOLT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOLT je $ 0.04071407, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOLT se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +4.46% u posljednjih 24 sata i +74.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bolt (BOLT)

$ 458.07K
$ 458.07K$ 458.07K

--
----

$ 458.07K
$ 458.07K$ 458.07K

999.00M
999.00M 999.00M

998,999,999.9999999
998,999,999.9999999 998,999,999.9999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bolt je $ 458.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOLT je 999.00M, s ukupnom količinom od 998999999.9999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 458.07K.

Bolt (BOLT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bolt u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bolt u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bolt u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bolt u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.46%
30 dana$ 0+137.54%
60 dana$ 0+1.64%
90 dana$ 0--

Što je Bolt (BOLT)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Bolt Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bolt (BOLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bolt (BOLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bolt.

Provjerite Bolt predviđanje cijene sada!

BOLT u lokalnim valutama

Bolt (BOLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bolt (BOLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bolt (BOLT)

Koliko Bolt (BOLT) vrijedi danas?
Cijena BOLT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOLT u USD?
Trenutačna cijena BOLT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bolt?
Tržišna kapitalizacija za BOLT je $ 458.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOLT?
Količina u optjecaju za BOLT je 999.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOLT?
BOLT je postigao ATH cijenu od 0.04071407 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOLT?
BOLT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOLT?
24-satni obujam trgovanja za BOLT je -- USD.
Hoće li BOLT još narasti ove godine?
BOLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.