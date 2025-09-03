Više o BOBY

boby Logotip

boby Cijena (BOBY)

Neuvršten

1 BOBY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena boby (BOBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:15:15 (UTC+8)

boby (BOBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.69%

+5.69%

boby (BOBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOBY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOBY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu boby (BOBY)

$ 16.24K
$ 16.24K$ 16.24K

--
----

$ 16.24K
$ 16.24K$ 16.24K

999.76M
999.76M 999.76M

999,757,618.350798
999,757,618.350798 999,757,618.350798

Trenutačna tržišna kapitalizacija boby je $ 16.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOBY je 999.76M, s ukupnom količinom od 999757618.350798. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.24K.

boby (BOBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz boby u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz boby u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz boby u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz boby u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-0.70%
60 dana$ 0+35.73%
90 dana$ 0--

Što je boby (BOBY)

Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs boby (BOBY)

Službena web-stranica

boby Predviđanje cijene (USD)

Koliko će boby (BOBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših boby (BOBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za boby.

Provjerite boby predviđanje cijene sada!

BOBY u lokalnim valutama

boby (BOBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike boby (BOBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o boby (BOBY)

Koliko boby (BOBY) vrijedi danas?
Cijena BOBY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOBY u USD?
Trenutačna cijena BOBY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija boby?
Tržišna kapitalizacija za BOBY je $ 16.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOBY?
Količina u optjecaju za BOBY je 999.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOBY?
BOBY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOBY?
BOBY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOBY?
24-satni obujam trgovanja za BOBY je -- USD.
Hoće li BOBY još narasti ove godine?
BOBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:15:15 (UTC+8)

boby (BOBY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.