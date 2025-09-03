BlockWallet (BLANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.5$ 5.5 $ 5.5 Najniža cijena $ 0.00105275$ 0.00105275 $ 0.00105275 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -6.95% Promjena cijene (7D) -6.95%

BlockWallet (BLANK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00106183. Tijekom protekla 24 sata, BLANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLANK je $ 5.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00105275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLANK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlockWallet (BLANK)

Tržišna kapitalizacija $ 44.15K$ 44.15K $ 44.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.69K$ 132.69K $ 132.69K Količina u optjecaju 41.57M 41.57M 41.57M Ukupna količina 124,961,166.0 124,961,166.0 124,961,166.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockWallet je $ 44.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLANK je 41.57M, s ukupnom količinom od 124961166.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.69K.