Blaze Logotip

Blaze Cijena (BLAZE)

Neuvršten

1 BLAZE u USD cijena uživo:

--
----
-0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Blaze (BLAZE)
Blaze (BLAZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-0.88%

-1.74%

-1.74%

Blaze (BLAZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLAZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLAZE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLAZE se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i -1.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blaze (BLAZE)

$ 97.38K
$ 97.38K$ 97.38K

--
----

$ 97.38K
$ 97.38K$ 97.38K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blaze je $ 97.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLAZE je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.38K.

Blaze (BLAZE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blaze u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blaze u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blaze u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blaze u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.88%
30 dana$ 0+5.11%
60 dana$ 0-81.16%
90 dana$ 0--

Što je Blaze (BLAZE)

Blaze is a mythical fire dog born from ancient flames, representing strength, passion, and relentless drive. Built on the Base blockchain, Blaze combines meme culture with powerful community energy to ignite a new wave of decentralized engagement. The project aims to unite holders through shared mythology, lore, and on-chain interaction, creating a blazing symbol of resilience in Web3. Blaze aims to raise awareness for Rottweilers and dogs worldwide!

Resurs Blaze (BLAZE)

Službena web-stranica

Blaze Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blaze (BLAZE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blaze (BLAZE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blaze.

Provjerite Blaze predviđanje cijene sada!

BLAZE u lokalnim valutama

Blaze (BLAZE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blaze (BLAZE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLAZE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blaze (BLAZE)

Koliko Blaze (BLAZE) vrijedi danas?
Cijena BLAZE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLAZE u USD?
Trenutačna cijena BLAZE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blaze?
Tržišna kapitalizacija za BLAZE je $ 97.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLAZE?
Količina u optjecaju za BLAZE je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLAZE?
BLAZE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLAZE?
BLAZE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLAZE?
24-satni obujam trgovanja za BLAZE je -- USD.
Hoće li BLAZE još narasti ove godine?
BLAZE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLAZE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:22:30 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.