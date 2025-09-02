BlackPool (BPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02571978 24-satna najviša cijena $ 0.02671924 Najviša cijena ikada $ 19.73 Najniža cijena $ 0.00960459 Promjena cijene (1H) -2.52% Promjena cijene (1D) -2.01% Promjena cijene (7D) -1.55%

BlackPool (BPT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02604467. Tijekom protekla 24 sata, BPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02571978 i najviše cijene $ 0.02671924, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPT je $ 19.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00960459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPT se promijenio za -2.52% u posljednjih sat vremena, -2.01% u posljednjih 24 sata i -1.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackPool (BPT)

Tržišna kapitalizacija $ 487.91K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.35M Količina u optjecaju 18.73M Ukupna količina 52,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackPool je $ 487.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPT je 18.73M, s ukupnom količinom od 52000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.35M.