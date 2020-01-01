Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Black Devil (ANGLERFISH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Black Devil (ANGLERFISH) Informacije An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now. Službena web stranica: https://anglerfishsol.com/ Kupi ANGLERFISH odmah!

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Black Devil (ANGLERFISH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 86.00K $ 86.00K $ 86.00K Ukupna količina: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Količina u optjecaju: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 86.00K $ 86.00K $ 86.00K Povijesni maksimum: $ 0.00936291 $ 0.00936291 $ 0.00936291 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Black Devil (ANGLERFISH)

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Black Devil (ANGLERFISH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANGLERFISH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANGLERFISH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANGLERFISH tokena, istražite ANGLERFISH cijenu tokena uživo!

ANGLERFISH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANGLERFISH? Naša ANGLERFISH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ANGLERFISH predviđanje cijene tokena odmah!

