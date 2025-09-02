Više o ANGLERFISH

Black Devil Cijena (ANGLERFISH)

Neuvršten

1 ANGLERFISH u USD cijena uživo:

--
----
+1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Black Devil (ANGLERFISH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:14:18 (UTC+8)

Black Devil (ANGLERFISH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00936291
$ 0.00936291$ 0.00936291

$ 0
$ 0$ 0

+2.31%

+1.70%

+3.19%

+3.19%

Black Devil (ANGLERFISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANGLERFISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANGLERFISH je $ 0.00936291, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANGLERFISH se promijenio za +2.31% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i +3.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Black Devil (ANGLERFISH)

$ 87.19K
$ 87.19K$ 87.19K

--
----

$ 87.19K
$ 87.19K$ 87.19K

999.31M
999.31M 999.31M

999,313,777.285181
999,313,777.285181 999,313,777.285181

Trenutačna tržišna kapitalizacija Black Devil je $ 87.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANGLERFISH je 999.31M, s ukupnom količinom od 999313777.285181. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.19K.

Black Devil (ANGLERFISH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Black Devil u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Black Devil u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Black Devil u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Black Devil u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.70%
30 dana$ 0-0.97%
60 dana$ 0-34.41%
90 dana$ 0--

Što je Black Devil (ANGLERFISH)

An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.

Resurs Black Devil (ANGLERFISH)

Službena web-stranica

Black Devil Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Black Devil (ANGLERFISH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Black Devil (ANGLERFISH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Black Devil.

Provjerite Black Devil predviđanje cijene sada!

ANGLERFISH u lokalnim valutama

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Black Devil (ANGLERFISH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANGLERFISH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Black Devil (ANGLERFISH)

Koliko Black Devil (ANGLERFISH) vrijedi danas?
Cijena ANGLERFISH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANGLERFISH u USD?
Trenutačna cijena ANGLERFISH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Black Devil?
Tržišna kapitalizacija za ANGLERFISH je $ 87.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANGLERFISH?
Količina u optjecaju za ANGLERFISH je 999.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANGLERFISH?
ANGLERFISH je postigao ATH cijenu od 0.00936291 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANGLERFISH?
ANGLERFISH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANGLERFISH?
24-satni obujam trgovanja za ANGLERFISH je -- USD.
Hoće li ANGLERFISH još narasti ove godine?
ANGLERFISH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANGLERFISH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Black Devil (ANGLERFISH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

