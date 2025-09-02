Black Devil (ANGLERFISH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00936291$ 0.00936291 $ 0.00936291 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.31% Promjena cijene (1D) +1.70% Promjena cijene (7D) +3.19% Promjena cijene (7D) +3.19%

Black Devil (ANGLERFISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANGLERFISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANGLERFISH je $ 0.00936291, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANGLERFISH se promijenio za +2.31% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i +3.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Black Devil (ANGLERFISH)

Tržišna kapitalizacija $ 87.19K$ 87.19K $ 87.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.19K$ 87.19K $ 87.19K Količina u optjecaju 999.31M 999.31M 999.31M Ukupna količina 999,313,777.285181 999,313,777.285181 999,313,777.285181

Trenutačna tržišna kapitalizacija Black Devil je $ 87.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANGLERFISH je 999.31M, s ukupnom količinom od 999313777.285181. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.19K.