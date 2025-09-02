Bitune (TUNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00335353 $ 0.00335353 $ 0.00335353 24-satna najniža cijena $ 0.00359675 $ 0.00359675 $ 0.00359675 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00335353$ 0.00335353 $ 0.00335353 24-satna najviša cijena $ 0.00359675$ 0.00359675 $ 0.00359675 Najviša cijena ikada $ 6.05$ 6.05 $ 6.05 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -5.21% Promjena cijene (7D) +15.92% Promjena cijene (7D) +15.92%

Bitune (TUNE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0033847. Tijekom protekla 24 sata, TUNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00335353 i najviše cijene $ 0.00359675, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TUNE je $ 6.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TUNE se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -5.21% u posljednjih 24 sata i +15.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitune (TUNE)

Tržišna kapitalizacija $ 112.35K$ 112.35K $ 112.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 338.47K$ 338.47K $ 338.47K Količina u optjecaju 33.19M 33.19M 33.19M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitune je $ 112.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TUNE je 33.19M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 338.47K.