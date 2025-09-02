BitMind (SN34) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 5.63 24-satna najviša cijena $ 5.94 Najviša cijena ikada $ 11.75 Najniža cijena $ 5.63 Promjena cijene (1H) -0.65% Promjena cijene (1D) -0.99% Promjena cijene (7D) -4.01%

BitMind (SN34) cijena u stvarnom vremenu je $5.85. Tijekom protekla 24 sata, SN34trgovalo je između najniže cijene $ 5.63 i najviše cijene $ 5.94, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN34 je $ 11.75, dok je najniža cijena svih vremena $ 5.63.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN34 se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitMind (SN34)

Tržišna kapitalizacija $ 13.00M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.00M Količina u optjecaju 2.22M Ukupna količina 2,223,556.139838098

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitMind je $ 13.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN34 je 2.22M, s ukupnom količinom od 2223556.139838098. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.00M.