BitMeme (BTM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) +2.92% Promjena cijene (7D) +10.60%

BitMeme (BTM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTM se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, +2.92% u posljednjih 24 sata i +10.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitMeme (BTM)

Tržišna kapitalizacija $ 41.41K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.53K Količina u optjecaju 88.60B Ukupna količina 88,845,118,902.85109

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitMeme je $ 41.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTM je 88.60B, s ukupnom količinom od 88845118902.85109. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.53K.