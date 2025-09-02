Više o XBC

Bitcoin Plus Logotip

Bitcoin Plus Cijena (XBC)

Neuvršten

1 XBC u USD cijena uživo:

$1.95$1.95
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bitcoin Plus (XBC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:58:29 (UTC+8)

Bitcoin Plus (XBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 195.51
$ 0.0498737
--

--

-1.36%

-1.36%

Bitcoin Plus (XBC) cijena u stvarnom vremenu je $1.95. Tijekom protekla 24 sata, XBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XBC je $ 195.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0498737.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XBC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Plus (XBC)

$ 523.43K
--
$ 1.95M
268.68K
1,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Plus je $ 523.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XBC je 268.68K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.95M.

Bitcoin Plus (XBC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bitcoin Plus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bitcoin Plus u USD iznosila je $ +1.7161561950.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bitcoin Plus u USD iznosila je $ +0.7712981250.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bitcoin Plus u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +1.7161561950+88.01%
60 dana$ +0.7712981250+39.55%
90 dana$ 0--

Što je Bitcoin Plus (XBC)

Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system.

Resurs Bitcoin Plus (XBC)

Službena web-stranica

Bitcoin Plus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitcoin Plus (XBC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitcoin Plus (XBC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitcoin Plus.

Provjerite Bitcoin Plus predviđanje cijene sada!

XBC u lokalnim valutama

Bitcoin Plus (XBC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitcoin Plus (XBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitcoin Plus (XBC)

Koliko Bitcoin Plus (XBC) vrijedi danas?
Cijena XBC uživo u USD je 1.95 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XBC u USD?
Trenutačna cijena XBC u USD je $ 1.95. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitcoin Plus?
Tržišna kapitalizacija za XBC je $ 523.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XBC?
Količina u optjecaju za XBC je 268.68K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XBC?
XBC je postigao ATH cijenu od 195.51 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XBC?
XBC je vidio ATL cijenu od 0.0498737 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XBC?
24-satni obujam trgovanja za XBC je -- USD.
Hoće li XBC još narasti ove godine?
XBC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XBC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bitcoin Plus (XBC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.