Bitcoin Plus (XBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 195.51$ 195.51 $ 195.51 Najniža cijena $ 0.0498737$ 0.0498737 $ 0.0498737 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.36% Promjena cijene (7D) -1.36%

Bitcoin Plus (XBC) cijena u stvarnom vremenu je $1.95. Tijekom protekla 24 sata, XBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XBC je $ 195.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0498737.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XBC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Plus (XBC)

Tržišna kapitalizacija $ 523.43K$ 523.43K $ 523.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Količina u optjecaju 268.68K 268.68K 268.68K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Plus je $ 523.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XBC je 268.68K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.95M.