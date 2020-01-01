Bit2Me (B2M) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bit2Me (B2M), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bit2Me (B2M) Informacije Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges. Službena web stranica: https://bit2me.com/ Kupi B2M odmah!

Bit2Me (B2M) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bit2Me (B2M), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.02M $ 43.02M $ 43.02M Ukupna količina: $ 4.95B $ 4.95B $ 4.95B Količina u optjecaju: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.95M $ 71.95M $ 71.95M Povijesni maksimum: $ 0.300665 $ 0.300665 $ 0.300665 Povijesni minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Trenutna cijena: $ 0.01454753 $ 0.01454753 $ 0.01454753 Saznajte više o cijeni Bit2Me (B2M)

Bit2Me (B2M) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bit2Me (B2M) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj B2M tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja B2M tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku B2M tokena, istražite B2M cijenu tokena uživo!

